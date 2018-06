Le “Pagine d’argilla” a Cavaria con Premezzo

“Pagine d’argilla” è il titolo della mostra inaugurata giovedì alla Biblioteca Comunale di Cavaria con Premezzo.

«Si è deciso di esporre dei piccoli libri in terracotta realizzati dagli alunni delle classi terze della scuola primaria “E. Toti” durante un laboratorio di lavorazione dell’argilla; inoltre, sono stati selezionati dei volumi di vario genere da accostare ai manufatti, ispirandosi per la scelta ai titoli proposti dai piccoli artisti» spiega l’assessore alla cultura Daniela Ribolli.

«Sono titoli molto variegati: la Preistoria, lo sport, i sentimenti, la famiglia, agli animali, la cucina e persino il faidate. Preziosa è stata la collaborazione del personale della biblioteca che ha saputo ben organizzare la mostra, richiamando l’attenzione dei bambini e avvicinandoli alla lettura. È un modo per riconoscere l’impegno e l’inventiva dei piccoli utenti, valorizzando le loro creazioni e cercando di mostrargli come il mondo del libro, con la sua ricchezza e vastità, possa avvicinarsi a ogni loro passione e interesse».

«C’è stato un dialogo fertile tra i bambini, le autorità e le bibliotecarie; indispensabile, inoltre, la presenza del Sindaco il giorno dell’inaugurazione, in quanto ha riconosciuto l’importanza dell’evento, congratulandosi con tutti i bambini. Sono stati presentati tutti i libricini e i piccoli autori hanno spiegato come è nato il titolo e cosa volevano raccontare o esprimere».

È una mostra particolare, da visitare e da pubblicizzare.

La mostra sarà visitabile fino al 15 giugno, nei seguenti orari:

Lunedì: 09.00 – 12.00 15.00 – 18.00

Mercoledì: 18.00 – 20.00

Giovedì: 09.00 – 12.00

Venerdì: 09.00 – 12.00 15.00 – 18.00