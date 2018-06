Le piste della Lombardia in grande spolvero

Grande risposta di pubblico per l’evento American Nascar Weekend sulla pista di Franciacorta, mentre a Cremona continuano a registrare il pienone gli appuntamenti sul circuito Tazio Nuvolari: gli impianti della nostra regione confermano che la passione dei motori batte forte in Lombardia.

I motori in Lombardia

Il legame tra il nostro territorio e la velocità è storico, e basta guarda l’elenco degli impianti presenti per averne un’idea; negli ultimi anni, queste strutture hanno saputo intercettare un pubblico trasversale, valorizzando anche le aree di riferimento all’interno di un vero e proprio percorso turistico, che trova massima espressione nei percorsi enogastronomici della Franciacorta o nei paesaggi incantevoli nei dintorni del Lago di Garda.

Le piste lombarde si aprono ai non professionisti

Un altro punto di forza a supporto della regione è stata la diffusione dei servizi di “noleggio supercar” messi a punto da società come Rse Italia, cheha definito un accordo di esclusiva sulle citate piste di Franciacorta e Tazio Nuvolari e offre anche ai non professionisti la possibilità di diventare piloti e vivere l’ebbrezza di guidare un’auto GT come Ferrari o Lamborghini lungo sue tracciati che consentono di sfruttare al massimo la potenza e le caratteristiche delle supercar.

Le caratteristiche di Franciacorta e Tazio Nuvolari

Come spiegano le schede tecniche, la tipologia degli impianti consente di raggiungere velocità importanti e si sfiorare i 300 chilometri orari in tutta sicurezza, mentre il disegno dei tracciati consente una rapida memorizzazione al pilota, anche se si tratta di un principiante. Poca preoccupazione anche per la stagionalità, perché le statistiche climatiche consentono di ipotizzare che i giri in pista siano praticabili e idonei anche nei mesi freddi.

Il calendario degli appuntamenti

Sul sito della società sono state già ufficializzate le date disponibili per prenotare il proprio giro sulle due piste; al Daniel Bonara di Castrezzato si può optare per sabato 14 luglio, sabato 15 settembre e sabato 27 ottobre, mentre a Pavia le opzioni sono sabato 7 e domenica 8 luglio e sabato 20 e domenica 21 ottobre, ma Rse Italia chiarisce che il calendario è in costante aggiornamento e potrebbero essere inseriti nuovi appuntamenti.

Il successo della Nascar a Castrezzato

Queste giornate si inseriscono nel più ampio calendario di eventi organizzati dagli enti che gestiscono le piste, completando così il quadro della programmazione annuale a disposizione degli appassionati di motori della nostra regione. Un esempio immediato è quello di Castrezzato, che nell’ultimo weekend di maggio ha lasciato spazio al secondo appuntamento del Campionato Europeo della “NascarWhelen Euro Series”, che ha fatto registrare un record di presenze, con tantissime famiglie coinvolte, come nello spirito di questa manifestazione.

Accordo rinnovato per altri 3 anni

Sulla scorta della gara “gemella” che si corre negli ovali americani, anche al Daniel Bonara di Franciacorta è stata la passione del pubblico a fare da filo conduttore di un weekend da alta adrenalina, esaltata da numeri di alta scuola di guida, “sverniciate” al limite del regolamento ed evoluzioni che sfidavano le leggi fisiche della dinamica. Al termine dell’evento, poi, a Ettore Bonara e al suo staff è arrivata una notizia che suona come un premio, perché gli organizzatori della Nascar Europa hanno offerto un rinnovo di contratto della durata triennale per mantenere l’appuntamento nel bresciano, confermano la pista come unica tappa italiana e punto di riferimento nazionale per le corse nate sugli “ovali” americani.