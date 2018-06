Le preziose “Ampolle” di Soraya Cordaro e Giorgio Robustelli

Qualcosa di prezioso, raro, da portare sempre con sè.

Evoca questo “A m p o l l e”, raccolta di poesie inedite di Soraya A. Cordaro che vuole rappresentare frammenti di anima da osservare, conservare e trasformare, ampolle di emozioni.

Una collaborazione artistica importante con Giorgio Robustelli che ha realizzato le opere della plaquette, invitato in questo passo a due, edita da GaEle Edizioni.

Dopo aver letto la sua precedente raccolta “XXII anelli spezzati” ha creato ogni singola “Ampolla”, le opere di Robustelli rappresentano con straordinaria fedeltà il linguaggio e le emozioni dei testi, grazie alla sua grande sensibilità.

Ogni libro è composto interamente a mano e stampato in poche copie numerate, tanto da diventare subito oggetto da collezione.

Nella prefazione di “XXII anelli spezzati” Dino Azzalin scriveva: “Soraya ci guida infatti su questa fune sospesa nel vuoto, come una funambola che danza tra ingranaggi rotti, rumori d’acciaio, corpi sgranati, per vie d’uscita (e di entrata) di un profondo bisogno d’amore. E questi 22 anelli spezzati (speziati) vengono danzati in una spirale di fuoco, in cui si avvertono odori, aromi, profumi, e dove si sente il clangore del ferro dentro gabbie irate per la prigionia del (non)senso. ”

La nuova raccolta porta con sé un anello spezzato in bilico sulla fune tra realtà e meraviglia tra la precedente plaquette e il cammino dell’autrice. Soraya destruttura e ricompone parole dense di significato ed immagini prepotentemente evocative in un ascolto interiore di centimetri d’ anima.

La poesia si permea della melodia di passaggi morbidi, strutture brevi ma ancora incalzanti, un invito a scorrere le pagine con l’immaginazione. Persiste il cuore pulsante che offre, descrive, sogna e si batte per l’amore, la libertà e la dignità.

Dice Soraya: «Sono molto grata a Giorgio per aver plasmato “Ampolle” in una materia densa di significato, di averle comprese, l’ho sentito in ascolto delle parole che hanno preso forma e colore, come se fossi io a dipingerle è stata una collaborazione che porterò nel cuore. Ringrazio Edizioni GaEle per la cura nelle loro creazioni uniche ed Eileen ed Emilio Ghiggini per la possibilità di un incontro in Galleria con la presentazione di Mario Chiodetti».

Soraya Arianna Cordaro, scrittrice, ballerina, coreografa e insegnante di danza. Si esibisce in Italia e all’Estero. Ha ideato “Funambola tra le stelle”, percorso educativo per le scuole, “AlterEgo Flames”, “Cages” e “Funamboli tra le stelle” per il teatro e le sue performance. Autrice della favola

“Funamboli tra le stelle”. Sua la plaquette di poesia “XXII anelli spezzati”. Nel 2015 fonda a Varese la Icon Dance Academy, accademia di arte e danza. Nel 2016 partecipa ad un evento della Fondazione Mazzoleni in occasione del Festival del Cinema di Venezia con una performance di danza per Christopher Lambert. Note le sue collaborazioni in ambito artistico e teatrale con poeti, artisti, scultori e musicisti.

Giorgio Robustelli, grazie al padre Paolo, si forma nel laboratorio di famiglia, la storica manifattura IBIS di Cunardo, famosa per l’antica tradizione ceramica anche prima del ‘700, apprendendo le tecniche decorative. Entra in contatto con artisti provenienti da tutto il mondo, grazie anche alla costituzione della Associazione Culturale “Amici della Fornace”, poi Associazione “Cun Art”. Dal 1972 ha al suo attivo numerose ed importanti partecipazioni a mostre e concorsi di rilevanza nazionale ed internazionale. Nel 2014 crea l’associazione “Amici delle Fornaci Ibis”, per il rilancio culturale di questo luogo suggestivo, e la sua trasformazione in un Museo all’aperto che ospita opere ceramiche di numerosi artisti, e altre forme di espressione. Le sue opere sono presenti in numerose collezioni pubbliche e private.

GaEle, ovvero M.Elena Danelli e Gaetano Blaiotta, è la piccola casa Editrice nata in Valcuvia che ha pubblicato artisti nazionali ed internazionali con creazioni che ridanno valore a materiali obsoleti e che recentemente ha festeggiato i suoi primi sei anni di pubblicazioni racchiuse in un catalogo sfogliabile anche on-line QUI

Ampolle

Poesie di Soraya Arianna Cordaro

Opere di Giorgio Robustelli

Edizione n. 79 di GaEle Edizioni

presenta

Mario Chiodetti

Sabato 16 giugno 2018 ore 21,00

Varese, Galleria Ghiggini, via Albuzzi n. 17