Le “Scuolimpiadi” uniscono le scuole di Cardano

E anche quest’anno scolastico volge al termine… e come ogni anno arriva il momento più atteso, quello delle feste di fine anno!

Rappresentanti di classe in fermento, insegnanti alle prese con l’ultima parte del programma e genitori che si dedicano ad allestire il giardino della propria scuola per rendere indimenticabile la festa di fine anno, soprattutto per gli ormai ragazzini di quinta alla loro ultima festa da bambini della primaria!

Ma a Cardano al Campo da anni le forze si uniscono e anche per l’edizione 2018 delle “Scuolimpiadi” le due scuole primarie che insistono sul territorio (a pochi chilometri di distanza) hanno festeggiato insieme la fine dell’anno scolastico presso il campo sportivo comunale di via Carreggia, con un sodalizio che si è realizzato anche nella preparazione dell’evento tra i genitori dei due plessi…

Ben 400 bambini che prima di dedicarsi ai giochi hanno sfilato sul tappeto verde e hanno cantato l’inno nazionale commuovendo il pubblico presente… un migliaio di persone tra genitori, nonni, fratelli e sorelle!

Eccoci……. Pubblicato da Guerino Cilona su sabato 2 giugno 2018

Un successo dimostrato anche dal fatto che un video amatoriale della sfilata iniziale pubblicato su facebook da un papà del pubblico ha raggiunto oltre 1.500 visualizzazioni in poco più di un giorno.

Per settimane mamme e papà delle scuole primarie “Ada Negri” e “Alessandro Manzoni”, messo da parte ogni campanilismo, si sono incontrati in ogni dove (locali pubblici, case private, aule della scuola) per rendere speciale il 2 giugno 2018 a Cardano al Campo.

Ma perché la data del 2 giugno? Perché unendo al tema del gioco quello della “Festa della Repubblica” abbiamo voluto, insieme ai nostri figli, ripensare al senso di questa giornata, tanto che nelle guide che abbiamo predisposto, divulgato e pubblicato sul nostro sito internet abbiamo dedicato una pagina al testo dell’inno nazionale (come pubblicato sul sito internet del Quirinale) e a una semplice esposizione (tratta dal sito focusjunior.it) sulle origini, sulla storia e sul perché avremmo festeggiato questo 72° compleanno un po’ speciale.

Vogliamo? Abbiamo?… ma chi siete? Siamo i volontari del Comitato dei genitori di Cardano al Campo, associazione di promozione sociale che alla festa del 2 giugno ha presentato il nuovo slogan “Facciamo CAOS” col desiderio di rendere esplicita la propria mission: “Creare Alleanze e Opportunità a Scuola”.

Mamme e papà che vogliono promuovere una sempre più ampia collaborazione tra scuola e famiglia, diventando un punto di riferimento per tutti i genitori e un organo di collegamento con l’Amministrazione comunale e l’Amministrazione scolastica per essere portavoce di problemi, necessità, iniziative e proposte. In questa grande missione tutti hanno un ruolo: i soci, con il loro prezioso sostegno, i volontari con la loro energia e passione, le insegnanti con la loro professionalità e dedizione.

E la sfida per il 2018 è stata la gestione in house della ristorazione, con la fortuna di avere genitori professionisti del settore che hanno messo a disposizione del comitato la loro elevata professionalità! E allora i primi piatti tricolore, i piatti unici e i menu per tutti i gusti e per tutte le tasche sono stati apprezzati a mezzogiorno da un numero di genitori e bambini della primaria al di sopra di ogni più rosea aspettativa, in serata dai ragazzi della scuola secondaria… un grazie di cuore al nostro chef Marco Virga, papà di due alunne della scuola “Ada Negri”.

È sempre qui la festa??? Siiii, sempre nell’area feste del Comune di Cardano al Campo in serata si è tenuto il gran ballo di fine anno per oltre 200 ragazzi della scuola secondaria di primo grado. Una cena in compagnia all’insegna della musica e dello spettacolo con balli e giochi per tutti!

Facciamo CAOS (Costruiamo Alleanze e Opportunità a Scuola) per affrontare insieme ogni problema… l’unione fa la forza!