Le “vacanze truffa” dell’agenzia saronnese a “La vita in diretta”

Torna a far discutere il caso dell’agenzia viaggi, con sede in pieno centro storico, che in diverse occasioni, pur avendo ricevuto anticipi e pagamenti, non forniva biglietti ai propri clienti costringendoli a rinviare il viaggio.

Ad occuparsi della vicenda, nel pomeriggio di lunedì, “La vita in diretta – Estate” in onda su Rai Uno. In particolare nel servizio realizzato da Carmen Di Stasio sono stati intervistati alcuni dei 6 giovani che sono stati truffati nell’acquisto di una vacanza per Sharm el Sheik in Egitto.

I giovani avevano prenotato e pagato un acconto tra i 900 ed i 1.360 euro a testa per un totale di 6.850 euro. Qualche giorno prima della partenza la titolare aveva detto loro che non c’erano i biglietti e non potevano partire. La donna non aveva restituito gli acconti e i ragazzi erano rimasti senza denaro e senza vacanza. Così avevano sporto denuncia ai carabinieri e si erano rivolti all’avvocato Davide Vanzulli, che in udienza si è costituito parte civile. La vicenda si è conclusa qualche mese fa: l’accusa a carico della donna era di truffa e lei ha scelto il patteggiamento, a fronte della rinuncia al dibattimento ha ottenuto un “automatico” sconto di pena che è stata dunque di dieci mesi di reclusione con la decisione del giudice di non concedere la sospensione. A carico della saronnese anche una multa di 600 euro.

Quello dei 6 ragazzi è solo una delle truffe denunciate a carico dell’agenzia basti dire che in diverse occasioni clienti scontenti hanno protestato davanti alla sede di via Caronni rendendo necessario l’intervento delle forze dell’ordine.