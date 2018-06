L’eco di Chernobyl, ad Art il reportage di Gabriele Vanetti

Si inaugura venerdì 29 giugno ad Art, l’Antica rimessa del tram di Lavena Ponte Tresa (in via Ungheria 2), la mostra “L’eco di Chernobyl”, reportage fotografico di Gabriele Vanetti.

«Il 26 aprile 1986, alle ore 1.23 circa, avvenne uno dei disastri più importanti che ha colpito l’umanità, lo scoppio della centrale nucleare di Chernobyl – racconta Gabriele Vanetti, fotografo di Arcisate – A 30 anni di distanza dal disastro, con la maschera sul volto per filtrare l’aria, il contatore di radiazioni sempre in tasca e l’autorizzazione del Governo, ho voluto vedere con i miei occhi questi luoghi per raccontare e riportare alla luce luoghi spettrali e inospitali dove alcune persone cercano di dare un senso alla loro vita che “continua” e cercano di riparare l’irreparabile».

La mostra racconta e documenta lo stato attuale della zona di esclusione, della centrale nucleare di Chernobyl, della spettrale città di Pripyat, ma sopratutto racconta la storia di diversi uomini e donne che sono tornati a vivere nelle loro “vecchie” case e che da anni vivono da soli in villaggi completamente abbandonati, al punto che non hanno neanche l’acqua corrente e bevono dai pozzi contaminati dalle radiazioni.

La mostra sarà inaugurata venerdì 29 giugno alle 18 con un vernissage e un aperitivo, e resterà aperta fino all’8 luglio.

Orari di visita: dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 12 e dalle 14.30 alle 17.30. Sabato e domenica orario continuato dalle 10 alle 18.

Ingresso libero.