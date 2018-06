L’elicottero deve prendere gli sposi e atterra in oratorio

(foto di Alberto Crugnola)

Quando i bambini dell’oratorio hanno sentito il rumore delle pale dell’elicottero hanno alzato gli occhi al cielo: incantati, come sempre succede quando si vede arrivare “un aereo”, ne hanno seguito il volo, finché non si sono resi conto che si avvicinava sempre di più, sempre di più, che scendeva sempre più in basso. Allora è stato il “fuggi fuggi”, con gli animatori che, senza farsi prendere dal panico, li hanno radunati a bordo del campo giochi.

L’elicottero è atterrato in pieno campo dell’oratorio, ieri mattina, mercoledì 27 giugno, intorno a mezzogiorno. Ad Azzate, come ovunque, è attivo l’oratorio estivo ma molti ragazzi arrivano nel pomeriggio e quindi ieri mattina il gruppo che giocava nel pratone non era numerosissimo.

A un certo punto sopra il campo da gioco è apparso l’elicottero che si è abbassato fino ad atterrare. Poi il pilota ha spento le pale ed ha atteso. Cosa? L’arrivo degli sposi che stavano dichiarandosi amore eterno nella chiesa lì accanto.

Terminata la cerimonia si sono incamminati in oratorio, sono saliti sull’elicottero e sono partiti.

Tutto normale? Sì e no. Sì perché le autorizzazioni (al volo e all’atterraggio) erano state concesse da tempo, no perché forse atterrare in un prato dove giocano i bambini (senza avvertire chi deve gestire l’attività) non è proprio buona pratica.

Comunque tutto si è risolto con un “cocktail” di stupore e di polemiche: sulla pagina facebook “sei di Azzate se”, dove erano state pubblicate le foto dell’atterraggio dell’elicottero, i genitori hanno chiesto spiegazioni ma il post è stato rimosso.