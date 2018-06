L’estate di Sesto si colora di arte e design

«C’è un posto in cui il Ticino abbraccia il Lago Maggiore, è lì che troverete il mio Design Park con un allestimento tutto nuovo: luci, galleggianti e sculture danzanti per portare un po’ di sogno nella realtà» con queste parole l’artista e grafic designer Stefano Rossetti presenta la sua installazione che accompagnerà l’estate di Sesto Calende in collaborazione con l’Amministrazione Comunale.

La sua grande installazione gonfiabile è già stata protagonista durante la Settimana del Design milanese a Palazzo Lombardia conquistando il favore del pubblico e le prime pagine dei giornali e dal 23 giugno al 31 agosto coinvolgerà il pubblico sul lungolago, inaugurazione Sabato 23 giugno ore 18.

Sarà una vera e propria esperienza sensoriale che si articola con la scultura gonfiabile dal grande cuore rosso, una serie di arredi urbani e barchette galleggianti che porteranno negli spazi pubblici l’atmosfera sognante delle favole e il candore dei sogni.

Designer e artista, Stefano Rossetti è fondatore dell’agenzia creativa PEPE nymi, con sede a Milano. Nella sua carriera ci sono numerose mostre personali in Europa e negli Stati Uniti. Ha organizzato eventi culturali presso prestigiose realtà tra cui il Teatro alla Scala di Milano e il Guggenheim Museum di New York. Di recente ha realizzato gli allestimenti artistici dell’Art Apartment B7 a Milano e di una serie di abitazioni all’avanguardia a Pechino.

L’evento Rossetti Design Park dialoga con “Sesto in Luce” firmato da Andrea Civera con più di 50 lampade sospese nel vuoto, realizzate con un telaio in acciaio e rivestite con tessuti colorati, sono il Bianco ed il Rosso le tonalità scelte. Al loro interno delle lampade a basso consumo energetico che creano, nell’insieme, un suggestivo scorcio in uno dei luoghi più romantici della Città. L’iniziativa di Andrea Civera, accolta e sostenuta da oltre cinquanta Commercianti Sestesi.