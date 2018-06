L’estate è uno stato d’animo, il nuovo tormentone dei ragazzi malati di tumore

Dopo lo strepitoso successo di “Palle di Natale” (oltre 11 milioni di visualizzazioni su You Tube), gli adolescenti del Progetto Giovani (www.ilprogettogiovani.it) della Pediatria Oncologica dell’Istituto Nazionale dei Tumori di Milano, coordinato dal dott. Andrea Ferrari e supportato dall’Associazione Bianca Garavaglia (www.abianca.org) di Busto Arsizio, hanno deciso di tornare a raccontarsi attraverso una canzone, dedicata questa volta all’estate.

“Sei tu l’estate (La danza della pioggia al contrario)” è il titolo del brano presentato ufficialmente questa mattina nell’Aula Magna dell’INT di Milano.

Attraverso di esso i ragazzi intendono far riflettere sul fatto che l’estate, prima ancora di essere una stagione meteorologica, è uno stato d’animo e che, nonostante il “temporale” (la malattia e le cure), in questo particolare periodo dell’anno non intendono smettere di sorridere, ballare e amare.

Alla realizzazione del progetto hanno collaborato anche artisti del calibro di Faso (bassista di Elio e le Storie Tese), Jacopo Sarno e Andrea Vigentini, sotto il coordinamento artistico-musicale di Stefano Signoroni, genetista con la passione per la musica in forza all’Unità Tumori Ereditari dell’Apparato Digerente dell’INT.