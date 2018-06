L’Europa discute di immigrazione, presidio in piazza per la solidarità

Il 28 giugno il Consiglio europeo discuterà di immigrazione e il giorno prima a Varese, in piazza Montegrappa, si svolgerà parallelamente un presidio per chiedere al Governo di dare sostanza al principio di solidarietà su cui si è fondata l’Unione europea.

All’appuntamento, in Piazza Monte Grappa mercoledì 27 alle ore 18, aderiranno Varese Possibile, Arci Varese, Progetto Concittadino, Legambiente Varese Onlus, Arcigay Varese, Cgil Varese, Acli Varese, Giovani Democratici Provincia di Varese, Liberi e Uguali Varese.

“Chiedere asilo in Europa è un diritto, ma regole e politiche ingiuste continuano a far pagare a chi cerca rifugio l’incapacità dei Governi di affrontare sfide comuni con risposte comuni, come successo alle 629 persone bloccate in mare sull’Aquarius – spiegano gli organizzatori -. La battaglia per la solidarietà europea non si fa sulla pelle delle persone in mare ma cambiando le regole sbagliate come il Regolamento di Dublino, che lasciano le maggiori responsabilità sui Paesi di Confine. Il Parlamento europeo ha già votato a larga maggioranza per superare l’ingiusto criterio del “primo Paese di accesso” e sostituirlo con un sistema di ricollocamento automatico che valorizza i legami significativi dei richiedenti e impone a tutti i Paesi di fare la propria parte, come già chiedono i Trattati europei”.

L’iniziativa, che si chiama “European solidarity – Save lives, change Dublin“, si svolgerà in contemporanea in molte piazze d’Europa.