Lezione di guida con “sorpresa”: il camion prende fuoco

Una lezione di guida con sorpresa: le fiamme. E’ successo oggi, venerdì 15 giugno, quando alle ore 12:30 i vigili del fuoco sono dovuti intervenire in viale della Repubblica a Busto Arsizio.

Per cause ancora in fase di accertamento un autoarticolato di una scuola guida in transito nella zona ha preso fuoco.

I vigili del fuoco di Busto Arsizio sono intervenuti con un’autopompa e un’autobotte, hanno spento il rogo e messo in sicurezza l’area. Non si segnalano feriti.