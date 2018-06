LG G7 recensioni e caratteristiche

Negli ultimi anni la coreana LG nel settore degli smartphone ha patito la concorrenza sempre più aggressiva dei marchi cinesi. Questo nuovo G7 però, convince, non porta particolari novità ma tutto quello che fa lo fa bene. Analizziamo le sue caratteristiche nei prossimi punti con il supporto di Androiday.

Dimensioni e schermo LG G/

Quello che colpisce in particolare è l’ottimo rapporto fra dimensioni, peso e schermo. Lo schermo è un display da 6.1 pollici con risoluzione ultra elevata, ma nonostante questo il G7 si tiene veramente bene in mano perché è largo appena 71,9 mm e pesa solo 162 grammi, molti meno di telefoni anche più piccoli di schermo.

Design LG G7

Il G7 eredita alcuni elementi di design del V30, ma nel complesso risulta leggermente più spesso, dettaglio che lo fa apparire più saldo in mano. Il G7 è impermeabile grazie alla certificazione IP68 e soddisfa gli standard di robustezza militare. Anche LG G7 aderisce alla oda del notch, utilizzando l’isolotto per inserire fotocamera anteriore, capsula auricolare e sensori. Il sensore biometrico è stato inserito sulla superficie posteriore realizzata in vetro Gorilla Glass 5, che in questo modo ospita: le due fotocamere, il sensore di impronte digitali e i loghi del prodotto. Il frame in metallo lucido ospita un tasto fisico tramite il quale richiamare un Assistant Google che può reagire ai comandi dell’utente impartendoli fino a 5 mt di distanza dal microfono. Nel complesso il design è equilibrato e gradevole. Certo non è innovativo o rivoluzionario, ma preserva un suo stile, senza aver scopiazzato malamente dagli altri competitor.

Prestazioni LG G7

L’hardware di questo G7 non fa gridare al miracolo, ma in verità tutto funziona molto bene grazie anche a un software molto versatile, pieno di opzioni e molto ben ottimizzato. Il processore Snapdragon 845 insieme a 4 GB di Ram e 64 GB di memoria interna permette prestazioni veramente elevate. Quello che sorprende in particolare di questo smartphone LG G7 è l’autonomia, nonostante una batteria dall’amperaggio non particolarmente ampio 3000 mAh, dura davvero molto. Come se non bastasse è dotato anche di una ricarica wireless, per permettere di alimentare comodamente la batteria. Il G7 della LG è sostanzialmente allineato ai migliori smartphone come autonomia.

Display e audio LG G7

Il fiore all’occhiello della scheda tecnica del g7 LG è il display come abbiamo detto Full Vision 6.1 pollici, che non solo è molto definito, ma è anche molto luminoso. Abbiamo infatti un LCD e non un OLED con tecnologia Super Bright Display, che arriva ad una luminosità di 1000 candele per metro quadro, la luminosità più elevata mai raggiunta al momento da uno smartphone. Questo è un valore che consente di vedere bene lo schermo del G7 LG anche sotto il sole diretto e più forte. Altro punto di forza è l’audio. C’è il supporto all’audio ad alta risoluzione, con anche la possibilità di simulare un suono 3D virtuale, fino a 7.1 canali audio con cuffie. Soprattutto c’è uno speaker che LG chiama Boombox potentissimo e con una funzione peculiare: ha una cassa di risonanza interna e se si appoggia il telefono G7 su un oggetto vuoto, per esempio una scatola o anche un mobile, lo smartphone utilizza questa cassa di risonanza come un woofer, per amplificare ulteriormente l’effetto dei bassi.

Fotocamera LG G7

Un pochino meno sensazionale la fotocamera dello smartphone G7. Sul retro ci sono due sensori, uno standard a 16 Megapixel e un secondo, sempre da 16 Megapixel grandangolare. il grandangolo è stato ridotto rispetto ai precedenti modelli LG. E’ un grandangolo che fa comunque bene il suo lavoro, ma senza distorcere eccessivamente le immagini. Il problema è che andando ad esaminare gli scatti, ingrandendoli, la qualità non raggiunge quella dei migliori concorrenti. Nelle foto notturne la funzione Super Bright, che unisce 4 pixel in 1, comprime molto le immagini e crea un effetto acquarello. Molto interessante invece, la gestione dell’intelligenza artificiale sulla fotocamere dello smartphone G7, non solo predispone i migliori settaggi per una buona foto, ma suddivide le foto scattate in base a categorie con etichette, tag, che l’intelligenza artificiale applica allo scatto , in modo da ritrovare più facilmente le nostre foto nell’archivio.

Prezzo

Questo Lg G7 si è rilevato un top di gamma davvero equilibrato e con molte qualità. Forse il problema più grosso viene però, dal posizionamento di mercato, la LG richiede 849 Euro, un prezzo che lo mette in diretta concorrenza con gli smartphone della stessa gamma, che hanno dietro di loro anche una notevole spinta del marketing che li sostiene.