L’Holi Summer Festival torna allo Stadio Franco Ossola

Musica, colori e divertimento. Sono questi gli ingredienti dell’Holi Summer Festival, l’evento organizzato dalla Fondazione vvVincent onlus e giunto alla quarta edizione.

Appuntamento il 23 giugno allo Stadio Franco Ossola di Varese con la festa che segna l’inizio dell’estate: l’evento consiste nella successione di lanci sincronizzati di polvere colorate precedute da un conto alla rovescia scandito dai vocalist. Per tutta la giornata, dalla 15 alla mezzanotte, ci saranno dj set e animazione, uniti ai colori sparati con lanci sincronizzati ogni 30 minuti. Si esibiranno dj varesini come Paolo Mascheroni, Lorenzo Festa, Simone Nicoletti, Alessio d’Errico. In tutta l’area verranno istallati punti di ristoro food e drink.

Per accedere all’evento è necessario acquistare uno dei biglietti disponibili (15 euro con 2 sacche di colore o 25 euro con 4 sacche di colore + saltacoda). Inoltre durante l’evento potranno essere acquistate ulteriori sacche. In caso di pioggia l’evento verrà rimandato alla settimana successiva.

Il ricavato finanzierà il progetto “Ci penso io”, maggiori informazioni si possono trovare qui: https://www.fondazionevvvincent.com/cipensoio.