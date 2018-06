L’architettura in una città che si trasforma: il Liberty nella Gallarate d’inizio Novecento

Una serata per scoprire il Liberty, il linguaggio architettonico che a inizio Novecento lasciò una impronta forte nella città di Gallarate.

L’occasione è la presentazione dello studio “Liberty a Gallarate”, pubblicato nell’ultimo volume della Rassegna gallaratese di Arte e Storia, a firma dell’architetto Piermichele Milano, che è anche direttore del Museo storico-archeologico della Società gallaratese per gli studi patri. L’appuntamento è per giovedì 21 giugno, alle ore 21.00, proprio al “chiostrino” di via Borgo Antico, la sede della Studi Patri. Interverrà anche Ornella Selvafolta, professore del Politecnico di Milano.

«Si tratta forse del primo studio intorno alle edificazioni nel “nuovo stile” realizzate in città nella prima decade del Novecento» spiega Miano. «Un periodo interessantissimo della storia cittadina che, come sottolineo nella nota conclusiva, costituisce una sorta di “Terra di Mezzo” tra Ottocento e Novecento, tra classicismo e modernismo, tra una economia mercantile-artigianale ed una economia industriale. In questo epocale momento di passaggio, ho analizzato le singole realizzazione, manifestazione di una borghesia industriale che voleva anche dare una immagine “moderna” alle proprie manifatture, nel rapporto con i grandi architetti milanesi, G.B. Bossi, Sommaruga, Arata, ed il tutto con i gradi precursori a noi linguisticamente e stilisticamente piu’ vicini, come O. Wagner o Holbrich.

«Si tratta altresì della prima parte di una mia ricerca sulla storia edilizia di Gallarate, cui seguirà “Il Decò A Gallarate”, per proseguire con la lettura delle “architetture più recenti. Cio’ al fine di catalogare criticamente l’esistente come presupposto essenziale per la sua conservazione e valorizzazione».

Come detto, lo studio sul Liberty è uno dei contributi pubblicati nell’ultimo numero della “Rassegna gallaratese di storia e arte”, rivista periodica delle Società Gallaratese Studi Patri. Qui trovate una presentazione generale dell’ultimo numero.