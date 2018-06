Life TIB: un premio per la connessione ecologica

Nella foto: Angelo Salsi, responsabile Unità Life alla Commissione europea, Sara Barbieri della Provincia di Varese, Paolo Siccardi della Fondazione Cariplo e Massimo Soldarini della Lipu-BirdLife Italia

Prestigioso riconoscimento per il Tib (Trans insubria bionet), il progetto Life realizzato negli anni scorsi da Provincia di Varese, Lipu e Regione Lombardia, sostenuto da Fondazione Cariplo e Unione europea.

Il 23 maggio scorso, a Bruxelles, il progetto è stato premiato da Karmenu Vella, Commissario europeo all’Ambiente, come uno dei migliori progetti Life d’Europa del 2016. Alla cerimonia di premiazione era presente una delegazione italiana composta da Massimo Soldarini della Lipu-BirdLife Italia, Sara Barbieri della Provincia di Varese, Alessandro Corrado della Delegazione di Bruxelles di Regione Lombardia e Paolo Siccardi della Fondazione Cariplo.

Merito del Tib è stato quello di aver creato un lungo corridoio ecologico tra il Parco del Campo dei Fiori, sulle Prealpi di Varese, e il Parco del Ticino, in Pianura padana, grazie al ripristino di piccole zone umide e la creazione di passaggi utili per la fauna selvatica, in modo da favorirne lo spostamento e riconnettere il paesaggio che, a causa di infrastrutture, si presentava frammentato. Grande soddisfazione per tutto il team di lavoro che si è distinto per l’efficacia e la capacità gestionale.

“Siamo particolarmente felici ed orgogliosi di questo successo – dichiara Gunnar Vincenzi, Presidente della Provincia di Varese – perché viene riconosciuta la grande qualità del lavoro effettuato sul campo e il valore del risultato finale. Un ottimo e concreto esempio di buona gestione dei fondi europei destinati alla conservazione della biodiversità, in questo caso nella nostra provincia che annovera alcuni dei luoghi di natura più belli e preziosi del nostro Paese”.