Light inside al Camponovo

Dal 30 Giugno al 12 luglio 2018 nell’ambito della rassegna Sogno d’Estate, Location Camponovo, ospita la mostra personale di Marialuisa Bossi e l’esposizione dei “Tondi” degli artisti dell’Associazione, inaugurazione domenica 1 luglio, ore 11,00.

L’esposizione di Marialuisa Bossi dal titolo “Light inside” presenta una selezione di opere recenti per lo più sculture luminose che possono diventare suggestivi complementi d’arredo o emozionanti punti luce.

Le opere dell’artista «Raggiungono – come spiega Lara Scandroglio – la perfezione grazie a se stesse: il legame che creano con la luce, l’effetto plastico e il movimento sono caratteristiche che nascono dal profondo scambio tra arte e artista. Anche le forme derivano dalla possibilità che Marialuisa lascia alle sue opere: i geometrismi e gli equilibri, talvolta instabili, lasciano l’osservatore estasiato. La protagonista è la luce, presenza simbolica che rappresenta l’anima, l’energia vitale che scaturisce dalle opere, portando un messaggio salvifico e purificatore».

Marialuisa Bossi vive e lavora a Busto Arsizio. Insegnante di professione, possiede un grande trasporto verso l’arte e il bello in tutte le sue espressioni. A Parigi, dove ha vissuto qualche tempo, inizia a coltivare la sua passione interessandosi alla scultura. Avvia così la sua attività, manipolando l’argilla e sperimentando tecniche nuove. Ha allestito mostre personali e ha partecipato a diverse collettive in provincia di Varese in collaborazione con l’Associazione Artistica 3A di Gallarate, l’Altelier Capricorno di Cocquio Trevisago e L’Associazione dei Liberi Artisti della Provincia di Varese. Ha partecipato al Concorso Nazionale Rakulago nel 2013, presso Villa Mirabello a Varese, dove si è aggiudicata il Premio Giuria Popolare.

Durante lo stesso periodo della mostra saranno esposti la serie dei “Tondi” realizzati dagli artisti dell’Associazione in occasione del quarantennale della fondazione. L’iniziativa rappresenta una sfida a livello creativo che gli artisti hanno posto a sé stessi. Il tondo, infatti, è una forma inusuale ma un tentativo di uscire dagli schemi e di affrontare un altro tipo di percorso. Diverso infatti il modo di concepire la distribuzione degli spazi, il puntodi vista e la proporzione delle misure ciascun con la propria cifra stilistica.

In occasione del Festival Tra Sacro e Sacro Monte apertura straordinaria martedì e giovedì dalle 19.00 alle 23.00.

Domenica 8 luglio per tutta la giornata si svolgerà il terzo laboratorio gratuito di incisione dedicato a tutti coloro che vogliono apprendere la tecnica di questa antica arte. Info laboratorio Anny Ferrario 335.8129631

Il grande spazio espositivo ospita fino al 26 agosto una doppia mostra permanente con le opere degli artisti dell’Associazione Liberi Artisti di Varese che si confrontano con il piccolo formato quadrato di cm 25×25, dove il tema libero permette di esprimere la personale cifra stilistica di ogni singolo autore, mentre una riflessione più specifica sul formato di cm 40×40 è dedicata al Sacro Monte, ove gli autori si confrontano con le suggestioni, i capolavori e la sacralità della Via Sacra.

MARIALUISA BOSSI

LIGHT INSIDE

per SOGNO D’ESTATE

Location Camponovo

30 giugno -12 luglio 2018

Inaugurazione Domenica 1 luglio ore 11.00

Location Camponovo, Viale del Santuario

Orari: sabato e domenica dalle 10.00 alle 19.00. In occasione del Festival Tra Sacro e Sacro Monte apertura straordinaria martedì e giovedì dalle 19.00 alle 23.00.

Ingresso libero

Info info@locationcamponovo.it Tel 374.2311152