Il Gruppo giovani imprenditori di Confapi propone un corso di formazione sull’innovazione a tutte quelle aziende che vogliono migliorare la loro competitività e affrontare la sfida globale dei mercati. Chi conosce la storia di Mario Canziani, che di quel gruppo è presidente, non si stupisce della sua proposta. Quel percorso infatti il giovane imprenditore lo ha prima sperimentato su se stesso. (nella foto da sinistra: Mario Canziani e Adelio Fantinelli durante i 70 anni di Confapi Varese)

Nel pieno della crisi, Canziani, seconda generazione in una piccola azienda di meccatronica, fu costretto a innovare quasi radicalmente il suo modo di stare sul mercato, passando da una logica di subfornitore a quella di partner di progetti importanti, con il necessario investimento in conoscenza e comunicazione. «Il sacrificio non basta più» disse lapidario, durante un forum sull’economia locale a Cassano Magnago, in cui raccontava il suo caso. Una frase che lascia poco spazio a interpretazioni su quello che deve fare oggi un’impresa, cioè mettere più testa, acquisire competenze adeguate e fare una comunicazione strategica. «L’innovazione non può più essere un optional per pochi – dice Canziani – deve diventare presente in maniera strutturale all’interno della vita delle aziende per garantire competitività a medio e lungo termine».

Il programma si svolge in 3 incontri in cui viene trasferito ai partecipanti un concetto dell’innovazione come elemento trasversale sulle diverse funzioni aziendali per la crescita e lo sviluppo di competenze imprenditoriali e manageriali finalizzate alla creazione di un circolo virtuoso per l’accrescimento del valore. I docenti che svolgeranno le lezioni sono della società Innovation To Growth (i2G), guidata da Fausto De Angelis e Mauro Piloni, due ex manager con varie esperienze in aziende multinazionali.

Il primo incontro si è svolto il 17 maggio con una sessione dedicata a come si crea un ecosistema di innovazione “aperto”. Gli altri due incontri sono previsti il 19 giugno ed il 20 settembre, presso la sala corsi di Confapi Varese. Gli argomenti trattati saranno: il business development come leva per capitalizzare le opportunità dell’innovazione e il ruolo strategico delle relazioni istituzionali a supporto della crescita.