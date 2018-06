Lions Club in piazza con tante attività

Domenica 3 giugno il Lions Club Laveno Mombello S. Caterina del Sasso ha organizzato una manifestazione che si è svolta a Laveno tra la Piazza Caduti del Lavoro ed il Lungolago Gaggetto.

Scopo della manifestazione è stato quello di portare a conoscenza della popolazione l’attività in generale del Lions Club ed in particolare alcuni service significativi tra quelli portati a termine nel corso del presente anno sociale che si concluderà il 30 Giugno prossimo.

I cittadini di Laveno ed i visitatori presenti domenica 3 Giugno hanno potuto: effettuare lo screening della glicemia, del colesterolo e la misurazione della pressione arteriosa. Si ricorda che il tema del diabete è stato proposto da Lions Clubs International come Tema del Centenario che ricorre quest’anno.

Far visitare da un podologo i bambini per verificare la tendenza o la presenza del “piede piatto” allo scopo di porvi rimedio per tempo, far apprendere i primi insegnamenti sulla circolazione stradale ai bambini che, “a bordo” di automobiline di cartone si sono cimentati su un percorso delimitato con l’assistenza benevola, ma

non tanto, di Vigili dilettanti.

Assistere alla inaugurazione di un Pannello Informativo Turistico, opera del Ceramista Carlo Petoletti della ditta Firemat, riproducente lo skyline del panorama visibile dal Lungolago Gaggetto con l’indicazione dei principali paesi e monti che si affacciano sulla sponde piemontese dl Lago Maggiore di fronte a Laveno.

Avere aggiornamenti sullo stato, sulle disponibilità e sulla fruibilità del Parco del Campo dei Fiori direttamente dalle Guardie Ecologiche Volontarie presenti con un loro stand.

All’inaugurazione sono intervenute numerose Aurorità lionistiche, comunali e religiose ed è intervenuta la Filarmonica Giuseppe Verdi di Laveno che ha eseguito diversi brani culminati con gl’Inni Europeo e Nazionale al momento centrale della cerimonia.

La manifestazione si è conclusa con l’esibizione dei cani guida del Centro Cani Guida Lions di Limbiate che hanno dimostrato il risultato dell’addestramento ricevuto per l’accompagnamento delle persone non vedenti che, seppur non ancora ultimato, ha entusiasmato la popolazione presente ammirata per la loro capacità di assecondare le esigenze della persona che in quel momento è loro affidata ed a risolvere situazioni che presentino problematiche per un cammino sicuro della persona stessa.

Occorrono circa 2 anni per l’addestramento del cane e per l’abbinamento con la persona non vedente con il costo complessivo non indifferente di circa 24000 €, costo che è totalmente a carico dei Lions in quanto la persona cui verrà assegnato lo riceverà in dono. Ovviamente è possibile a chiunque contribuire liberamente contattando il Centro Cani Guida Lions di Limbiate.

Si sono esibiti un Golden Retriever ed un Labrador ammirati da grandi e piccini per la loro docilità e facilità di fare amicizia con tutti, ma solo quando non sono al “servizio” del “non vedente”.