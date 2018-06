“L’Italia deve dire grazie alla sua Costituzione”

È stata una cerimonia di festa quella organizzata per celebrare il 2 giugno a Varese, giornata della Repubblica Italiana.

Le autorità civili e militari, insieme a molti cittadini, si sono riuniti in piazza Repubblica per ricordare e rinnovare l’impegno preso dagli italiani con il referendum del 2 giugno del 1946, quando il Paese scelse di diventare una Repubblica.

La cerimonia, diretta dal vice Prefetto Roberto Bolognesi, si è svolta in piazza con l’alzabandiera (issato sulle note dell’inno d’Italia), la deposizione delle corone in memoria dei caduti e la consegna delle onorificenze dell’Ordine “Al merito della Repubblica Italiana” concesse dal Presidente della Repubblica il 27 dicembre 2017 a benemeriti cittadini residenti in provincia di Varese.

Alla celebrazione c’erano il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana, l’Assessore Raffaele Cattaneo, i parlamentari Pd Maria Chiara Gadda e Alessandro Alfieri, l’onorevole Giuseppe Zamberletti e il sindaco di Varese Davide Galimberti insieme a molti altri sindaci del Varesotto.

«Oggi celebriamo la Repubblica e l’esempio che ci hanno lasciato i padri costituenti – ha detto il vice prefetto Bolognesi -. Il loro fu un lavoro lungimirante perché ci hanno consegnato una Costituzione che ha garantito al nostro Paese di diventare quello siamo: la seconda manifattura d’Europa, uno dei paesi più industrializzati al mondo, ricco di eccellenze e di intelligenze».