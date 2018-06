Lite nel parcheggio per dividersi i clienti, denunciati due disperati

Si sono presi a colpi di cacciavite e di una spranga di ferro perchè si contendevano uno dei clienti della Metro di Castellanza.

Due stranieri, un 45enne keniano e un 50enne marocchino, sono finiti in ospedale con diverse ferite che si sono procurati durante una lite scaturita, probabilmente, per il controllo del parcheggio del centro commerciale nel quale entrambi operano abusivamente aiutando i clienti a caricare la spesa in cambio di qualche spicciolo.

I carabinieri della stazione di Castellanza, intervenuti in seguito alla segnalazione da parte di alcune persone presenti, li hanno denunciati per lesioni personali e porto di oggetti atti ad offendere. Entrambi sono dovuti ricorrere alle cure dei medici della clinica Mater Domini mentre le armi utilizzate sono state sequestrate.