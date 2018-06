Dopo lo sparo alla discoteca, locale chiuso per 15 giorni

All’inizio del mese lo sparo fuori dal locale da ballo. Controlli die carabinieri e segnalazioni. Ora la decisione: quel locale va chiuso:un provvedimento di sospensione dell’ attività emesso dal Questore di Varese ai sensi dell’art.100 del TULPS per la durata di 15 giorni.

È successo nell’ambito dell’operazione “Periferie Sicure” quando i carabinieri della Compagnia di Saronno, nel pomeriggio di ieri, 15 giugno, hanno notificato al titolare di una nota discoteca di Origgio il provvedimento del Questore che scaturisce da una proposta formulata all’Autorita’ di P.S. dai carabinieri della Compagnia di Saronno e pienamente concordata dagli uffici di piazza Libertà a Varese, basata sull’analisi dei reiterati interventi eseguiti all’interno del locale durante le nottate degli ultimi fine-settimana.

La discoteca, infatti, nell’ultimo mese era stata teatro di una serie di episodi che avevano determinato l’intervento dei militari per garantire il mantenimento dell’ordine e della sicurezza pubblica, tra cui il recente arresto di un soggetto per porto abusivo di arma clandestina.

Inoltre, durante i ripetuti controlli dei militari impegnati a vigilare le periferie e le aree

interessate dal fenomeno della “movida” era stata accertata ripetutamente la

frequentazione del locale da parte di persone già note alle forze dell’ordine per precedenti penali, circostanza questa che ha supportato l’esigenza da parte dell’Autorità di Pubblica

Sicurezza di emettere l’impegnativo provvedimento.

La norma prevede che possa essere sospesa la licenza dell’esercizio in cui “siano avvenuti tumulti o gravi disordini, o che sia abituale ritrovo di persone pregiudicate o pericolose o che, comunque, costituisca un pericolo per l’ordine pubblico, per la moralità pubblica e il buon costume o per la sicurezza dei cittadini”.

La ratio del provvedimento legislativo è preservare la pubblica incolumità e l’ordine pubblico rispetto agli interessi meramente commerciali.