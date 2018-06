Lo sposalizio di Lodovica Balbi, a Marnate la rievocazione storica

Sabato 30 giugno e domenica 1 luglio grande rievocazione storica a Marnate

presso parco ex Mulino (via valle – Marnate). La rievocazione narra gli avvenimenti delle antiche famiglie di Marnate che, dopo la caduta del Contado del Seprio, intendono accrescere la loro importanza con il Ducato di Milano di cui ormai il paese fa parte.

Per far ciò decidono di far sposare la rampolla della famiglia Balbi con un nobile milanese. La storia si snoda attorno al festeggiamento per le prossime nozze di Lodovica, discendente della famiglia Balbi proprietario del mulino presente nel parco. Ma alla fine Lodovica rifiuta il matrimonio. Saranno organizzati tornei di spada, mercato storico e accampamento. Il rigetto dell’unione provoca ovviamente ostilità tra i signori di Milano che si sentono oltraggiati e chi invece difende l’onore di Lodovica.

Il mercato storico, l’accampamento e i tornei di spada saranno partecipati da circa 150 rievocatori con armi e costumi databili tra il XIV e XV secolo, appartenenti a 14 compagnie di rievocazione storica. Le compagnie di rievocazione storica sono tra le più rinomate del Nord Italia e la manifestazione si prefigge di essere, nel settore, una tra le più importanti del 2018.

Programma

Sabato 30 giugno

Ore 14.00 apertura campi

Ore 17. 00 Torneo in armatura spada e scudo

Ore 20.30 Rievocazione dello sposalizio

Domenica 1 Luglio

Ore 10.00 apertura campi

Ore 10.30 Torneo in armatura spada e scudo

Ore 17.30 Battaglia

http://corvodiselene.it/wp-test/rerumvallis2018/ https://www.facebook.com/prolocomarnate/