L’olio Carli arriva a Varese

L’appuntamento con chi conosce quest’azienda da decenni, ma solo attraverso i loro furgoni verdi, è per oggi pomeriggio, venerdì 29 giugno alle 17 in via Bernascone 18.

Per quell’ora infatti è prevista l’inaugurazione dell’11esimo store italiano dell’Olio Carli: che proporrà non solo il famosissimo olio, ma anche altre specialità liguri o a base d’olio d’oliva, come l’altrettanto storica saponetta.

Per aprire il quinto store lombardo dopo Milano, Monza, Orio al Serio e Como sarà presente anche una folta rappresentanza della storica famiglia, arrivata alla quarta generazione (con Claudia, protagonista di alcune delle foto) di una azienda inaugurata 107 anni fa.

Foto di gurppo del negozio varesino: i commessi Diego e Fabio ai lati, in centro Claudia Carli

Siamo andati a “fare un giretto” per voi in anteprima: ecco le prime foto, a poche ore dall’inaugurazione.