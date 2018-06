In Lombardia sono 1.069 i migranti minorenni non accompagnati

“I dati registrati nel report mensile sui minori stranieri non accompagnati presenti in Italia dalla Direzione generale dell’immigrazione e delle politiche d’integrazione parlano chiaro. La Lombardia, con 1.016 minori stranieri maschi sul suo territorio, si colloca al secondo posto della classifica per regioni“.

Lo sostiene l’assessore regionale a Sicurezza, Immigrazione e Polizia Locale.

“Per quanto riguarda le femmine, con 53 minori, la Lombardia si attesta al quarto posto. Non è certo una novità che, specialmente all’interno dei confini lombardi, ci sia in corso un’invasione, ma i dati che fanno ancor più riflettere sono quelli riguardanti i Paesi di provenienza di questi bambini e ragazzi, presenti in tutta Italia. I tre stati – ha concluso l’assessore – da cui provengono in maggior quantità sono, nell’ordine, Albania, Gambia ed Egitto, territori in cui non mi risulta vi sia alcuna guerra in corso”.