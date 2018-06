Lonate cambia. Conferme negli altri comuni

La notte dello spoglio elettorale ha segnato alcune conferme ma anche importqnti novità tra i nuovi sindaci eletti nei cinque comuni andati al voto in provincia di Varese. Complessivamente i comuni hanno registrato un’affluenza media del 51%, in calo rispetto al 58% di cinque anni fa. Un calo diventato drastico a Lonate Pozzolo.

E proprio da Lonate Pozzolo bisogna partire. Qui la guida del Comune cambia dopo 14 anni: il nuovo sindaco è Nadia Rosa, consulente del lavoro, già consigliere d’opposizione per 8 anni. Ha sconfitto Ausilia Angelino, la candidata del centrodestra unito che affrontava una partita difficile (dopo l’arresto del sindaco Rivolta nel 2017) anche se data ancora per apertissima prima del voto. Molto avrebbe inciso il buon risultato di Modesto Verderio, l’ex leghista, oggi di Grande Nord, che ha preso il 10% e sottratto voti all’area di centrodestra. Rosa era candidata di una lista civica nata dall’unione di due liste di opposizione a Rivolta, una vicina al centrosinistra e l’altra d’area centrodestra: una operazione che ha convinto, forse anche per una certa ostilità del Pd che si era tirato fuori dai giochi.

Venegono Superiore, il secondo comune più grande di questa tornata, ha deciso di confermare il sindaco uscente Ambrogio Crespi alla guida dell’amministrazione comunale. Crespi guidava la coalizione di centrodestra di Lega e Forza Italia e ha vinto di un soffio, appena 5 voti, sullo sfidante Fabiano Lorenzin (sostenuto ufficialmente anche dal Partito Democratico). La conta dei voti si è fermata a 896 contro 891.

Jerago con Orago ha un nuovo sindaco, Emilio Aliverti, ma la sua vittoria è la conferma della squadra che amministra il paese da dieci anni. Aliverti, infatti, era il candidato nel segno della continuità con le due amministrazioni del sindaco uscente Giorgio Ginelli, di cui era assessore. Il sindaco ha ottenuto il 53% dei consensi. Dietro di lui Marino Salvatore con il 27% e Matilde Ceron con il 15,5%.

Anche Azzate conferma alla guida del palazzo comunale il sindaco uscente Gianmario Bernasconi. La sua lista Progetto in Comune ha ottenuto 807 voti mentre “Insieme per Azzate”, lista che vedeva come candidato sindaco Raffaele Simone, si è fermato a 600. Chude il risultato “Azzate in Valbossa” di Carlo Arioli con 517 voti.

Ad Agra era il grande favorito, e ce l’ha fatta: Luca Baglioni è il nuovo sindaco di Agra. Si presentava con una lista in forte continuità col passato: fra i suoi componenti figura difatti Ernesto Griggio, il sindaco uscente. Baglioni ha vinto con il 68,5% dei voti.