Convocato il primo consiglio comunale con Nadia Rosa sindaco

È stato convocato venerdì 29 giugno, alle 21, la seduta d’insediamento del consiglio comunale di Lonate Pozzolo, con il sindaco Nadia Rosa.

La seduta “inaugurale” sarà già presieduta dal sindaco, che nei Comuni sotto 15mila abitanti è anche presidente dell’assemblea civica. «All’ordine del giorno ci saranno i consueti punti previsti dalla normativa: esame della condizione degli eletti, giuramento del sindaco, presentazione linee programmatiche» spiega Rosa, che ovviamente ha iniziato a operare come primo cittadino fin dal giorno dopo le elezioni.

La giunta comunale era già stata annunciata prima delle elezioni da Rosa (qui i nomi), che settimana scorsa aveva anticipato anche la nomina di alcuni consiglieri delegati, cioè consiglieri comunali che avranno un incarico specifico su materie limitate: Niccolò Migliorin si occuperà della promozione attività sportiva, mentre Tania Manfredelli di analisi dell’organizzazione del personale e dei regolamenti comunali, «con l’obiettivo di razionalizzare e ottimizzare l’efficienza della macchina amministrativa».

La giunta sta intanto entrando a regime, in collegamento anche con il gruppo della lista civica. «In questi ultimi giorni ogni assessore ha incontrato gli uffici di riferimento e abbiamo iniziato a impostare l’attività prevedendo dei gruppi di lavoro, composti da consiglieri e non, che affiancano ogni assessore nella sua attività. In questo modo riusciamo certamente a migliorare il lavoro che ogni assessore può portare avanti, anche grazie a idee e proposte che vengono da più persone. Molti sono giovani e quindi otteniamo anche il secondo vantaggio di far conoscere come funziona l’attività di un’amministrazione comunale a chi non si è mai avvicinato prima alla politica. So che alcuni ragazzi che non hanno partecipato in fase di campagna elettorale sono interessati e verranno quindi coinvolti già nei prossimi giorni per partecipare ai singoli gruppi di lavoro».

La lista del sindaco, Uniti e Liberi, nel frattempo ha anche pubblicato – «pur in assenza di obbligo normativo» – il bilancio delle spese e dei finanziamenti della campagna elettorale.