“L’Ondoli è al suo momento peggiore”

Pubblichiamo di seguito una nota del Comitato Spontaneo Permanente Ospedale di Angera.

Dal 1 luglio chiude il punto nascite e verrà attuato un drastico ridimensionamento che interesserà la Chirurgia Generale, la Ginecologia e la Pediatria, mentre gli oncologici vengono dirottati altrove

Peggio di quanto si potesse immaginare !

L’ospedale di Angera non esplicherà più quella funzione di tutela della salute che i nostri Padri vollero con la sua edificazione.



I grandi proclami usati in occasione della riapertura del punto nascite e della pediatria imposta dalle proteste popolari due anni or sono avevano in realtà’ spostato la decisione ultima di chiudere . Ma era un fuoco di paglia. Eppure anche in quella circostanza assistemmo ad annunci in pompa magna da parte della politica regionale che aveva dovuto fare retromarcia e colse cosi l’occasione per autoincensarsi venendo ad Angera ad annunciare la riapertura dei reparti.

A distanza di poco tempo e in piena campagna elettorale quella stessa compagine politica che governava la nostra Regione prometteva corposi investimenti ribadendo l’importanza del nostro ospedale cittadino, spendendosi in continui comizi nei nostri territori.

Ma la realtà già la si sapeva. E una volta archiviate le elezioni quelle stesse formazioni politiche si sono dileguate senza più proferire una minima parola sul nostro ospedale cittadino.

E pensare che in occasione dell’avvenuta riapertura del punto nascite la Lega Nord si intestò il merito che pubblicizzo’ con manifesti giganti. E ora ??? Per i demeriti ??? A chi vanno accollati ??? Ve lo diciamo noi: ringraziamo chi governa Regione Lombardia che però non viene ad Angera ad annunciare la chiusura del punto nascite ed il ridimensionamento del resto !

Oggi le carte sono state scoperte e purtroppo questo Comitato aveva previsto tutto.

Il Carlo Ondoli non è più l’Ospedale di un tempo: il depotenziamento voluto dalla Lega e di altre forze forze politiche è inesorabilmente iniziato con l’avallo di tanti tanti elettori che hanno creduto alle promesse.

Aspettiamo le dovute smentite ma dubitiamo che ciò accada.

Il Comitato Spontaneo Permanente Ospedale di Angera.