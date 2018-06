Longhini ci riprova: “ Non ci sono alternative alla demolizione della Canziani?”

Come aveva già fatto nello scorso consiglio comunale, dove aveva anche votato contro il progetto Robur-Anaconda proprio a causa di questo “effetto collaterale”, il consigliere di Forza Italia Simone Longhini torna a interrogare, dai banchi della minoranza, l’amministrazione comunale sul destino della scuola Canziani di via Marzorati, chiusa a fine anno scolastico 2017 e ora oggetto di demolizione.

GLI ARTICOLI SULLA SCUOLA CANZIANI

Il consigliere ha domandato con un’interrogazione scritta, all’avvio del consiglio comunale del 6 giugno 2018, «Se sono state prese in considerazione soluzioni alternative alla demolizione di un edificio che rappresenta un presidio educativo e sociale per il quartiere, ma anche per l’intera città» e se, al contrario, «E’ stato eseguito un progetto per permettere di rendere agibile l’edificio e, se si, a quanto ammonti il costo di tale progetto».

Longhini chiede inoltre, sempre nella stessa interrogazione: «Per quale motivo nella delibera del 9 maggio scorso, relativa all’organizzazione del servizio di trasporto scolastico, lo spostamento degli alunni della Canziani alla scuola san Giovanni Bosco di via Busca viene definito “temporaneo” e se questo presupponga come sarebbe auspicabile un ripensamento della Giunta» e «Se si comprende pienamente il disagio arrecato ai cittadini visto che nella stessa delibera si afferma che “più della metà degli alunni della scuola primaria Canziani risiede nei quartieri limitrofi alla sede di via Marzorati e pertanto deve necessariamente raggiungere un plesso scolastico distante dall’abitazione”».

TUTTI GLI ARTICOLI SUL CONSIGLIO COMUNALE