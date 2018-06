L’opposizione boccia il bilancio: «Nessuna strategia a lungo termine»

Un bilancio encomiabile? Non la pensano così i consiglieri dell’opposizione di Insieme per Bodio Lomnago. Leggi anche Bodio Lomnago - Il bilancio dà una mano a studenti e disoccupati



«Abbiamo analizzato, purtroppo come sempre a bilancio depositato, i dati sul consuntivo 2017 e li abbiamo approfonditi in una commissione consiliare – scrivono in un documento- Una prima osservazione è che l’aumento della spesa non è dovuto ad un aumento degli investimenti in conto capitale, ma si caratterizza in una serie di più o meno piccoli interventi che fatichiamo a definire strategici e di lungo periodo.

L’immagine che descrive al meglio la situazione è quella di un ruscello che si disperde in numerosi rivoli finendo per esaurire la propria portata. Il nostro timore è che la stessa cosa possa accadere alle finanze del nostro comune: molti interventi –e non tutti necessari- e scarso impatto per le vite dei cittadini di Bodio Lomnago».

Insomma secondo l’opposizione, Bodio non si trova in difficoltà economica ma non sempre il denaro investito è stato ben speso. Soprattutto, dicono, per quanto riguarda scuola e cultura.

«La missione “istruzione e diritto allo studio” vede un deciso aumento di spesa nel 2017 rispetto al 2016 (da circa € 206.000 a € 265.000). Il nostro gruppo ha auspicato spesso una concentrazione della risorse in questo ambito, tuttavia ad un’analisi attenta ci si accorge che questo aumento è dovuto sostanzialmente al – pur necessario – acquisto del nuovo scuolabus Ma nulla di più: i bambini restano in una scuola troppo piccola per loro e i servizi offerti sono allo stesso livello di 4 anni fa.

Anche nella missione “tutela beni e attività culturali” abbiamo un aumento di spesa e qui forse è ancora peggio. Infatti giudichiamo i € 9.776 impiegati per le luminarie natalizie una spesa inutile ed evitabile. In ogni caso una spesa che con i beni e le attività culturali ha ben poco a che fare».

E per quanto riguarda la Polizia Locale e la rinuncia alla gestione consortile per avviarne una nuova con Buguggiate scrivono: «Non si trova riscontro dei ventilati benefici della convenzione con il comune di Buguggiate per quanto riguarda la Polizia Locale: a fronte di € 97.300 di spese correnti (tra cui 3500 euro di trasferimenti al comune capofila) e € 62.820 di spese in conto capitale, si trovano solo 2500 euro di sanzioni in entrata e il contributo regionale per auto e videosorveglianza di circa € 33000. Dove sono le entrate da sanzione condivise con il comune di Buguggiate (nelle stime proposte a supporto della approvazione della convenzione ammontavano a ben a € 63.480!)? Ci sembra che ancora una volta le scelte politiche travalichino l’interesse economico e operativo della nostra comunità: siamo ritornati allo stesso costo netto del 2014 (euro 93.720), avendo una qualità di servizio sensibilmente inferiore».