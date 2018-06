L’Or.Ma. Masnago festeggia i 50 anni di vita. (foto di Luca Mutti)

La società sportiva di Masnago, una delle più antiche del Csi Varese, ha festeggiato sabato 9 giugno il mezzo secolo di vita nella sua casa, l’oratorio di via Bolchini.

Una giornata di festa insieme a tanti tesserati, al presidente Massimo Readaelli, al sindaco di Varese Davide Galimberti, ai parroci della Comunità Pastorale, ai piccoli biancoverdi del settore giovanile di calcio, volley e basket (circa 180 in tutto) e a tanti appassionati e curiosi. In mostra per l’evento i “cimeli” delle varie squadre, le foto delle squadre. Premiati anche allenatori, dirigenti e squadre che negli anni hanno ricevuto riconoscimenti e ottenuto risultati a livello provinciale e regionale.