L’oratorio estivo apre i cancelli a 250 mila ragazzi

Inizierà domani in Diocesi di Milano l’oratorio estivo.

Saranno 250 mila i ragazzi tra i 6 e i 14 anni che per almeno quattro settimane (in molti oratori l’esperienza durerà fino a settembre) frequenteranno ogni giorno da mattina a sera questi centri parrocchiali.

Le giornate saranno scandite dal gioco, dalla preghiera, dalle attività culturali (gite,

film, letture …), i laboratori (cucina, falegnameria, sartoria…) dall’animazione realizzata da 50 mila adolescenti e giovani che presteranno gratuitamente il proprio tempo e il proprio impegno a servizio dei piccoli.

Ci sarà un tema che scandirà l’estate negli oratori ambrosiani, “All’opera” e che permetterà ai ragazzi di riscoprire e approfondire la bellezza del creato, il tema del lavoro e della salvaguardia ambientale. E non solo.

Spiega il direttore della FOM, Federazione Oratori Estivi, don Stefano Guidi:

«Mettersi all’opera significa incontrare anche lo straordinario mondo del lavoro umano, la sua sempre strabiliante capacità di trasformare la natura e di trarne il necessario per la vita. Sarà anche l’occasione per scoprire che un modo scorretto di abitare il mondo crea immediatamente ingiustizie dolorose, spesso subite dai più deboli e poveri»

«Le settimane dell’Oratorio estivo, prendendo in considerazione cinque attività artigianali e cinque luoghi del lavoro corrispondenti, vogliono aiutare i ragazzi a cogliere come l’agire umano sia capace di trasformare le cose, gli oggetti, i materiali, le idee in qualcosa di meraviglioso, soprattutto se ciò che si fa è sempre in relazione con ciò che si è, e se quel che siamo corrisponde alla nostra scelta di seguire il Signore e il suo disegno di salvezza per il mondo».

La descrizione di tutte le iniziative che verranno realizzate in oratorio, sul sito www.oratorioestivo.it

Su questo sito ė anche possibile scoprire l’oratorio estivo più vicino a casa.