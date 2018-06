“Lucchina fa campagna elettorale sul Lago”

Pubblichiamo la nota del sindaco di Gavirate Silvana Alberio in risposta ad un recente intervento di Gianni Lucchina in merito al lago di Varese.

Leggo l’articolo a tema “il lago” scritto da Giovanni Lucchina (e forse dal resto dei componenti dell’opposizione ).

Tutto perfetto, disamina puntuale e precisa, con una sola eccezione e un piccolo particolare, che non sarà lui l’interlocutore e che esistono figure istituzionali che si sederanno a un tavolo per discutere queste, ed altre problematiche che coinvolgono il nostro territorio.

Forse Giovanni Lucchina non ha capito due cose fondamentali:

– che da 4 anni Gavirate è impegnata nella ricerca di una soluzione per il nostro lago insieme a tutti i comuni rivieraschi,

– che è il capogruppo dell’opposizione di Gavirate e i tavoli li apre chi è deputato istituzionalmente a farlo.

Abbiamo già assistito per quanto riguarda, per esempio, le strade di Gavirate, agli svarioni che chi non studia e parla (come se fosse un livello istituzionale) ,può prendere, attribuendo strade di competenza Anas all’ente provinciale….

Quello che abbiamo capito è che in odore di campagna elettorale, (mancherebbe un anno ma è bene portarsi avanti,) un tema come quello del lago diventa un tema che mette al centro dell’attenzione chiunque ne parli.

Tante altre cose potevano essere fatte da un’opposizione attenta, argomenti che potevano essere stimolanti per la Maggioranza…ma in questi quattro anni si è solo assistito ad un assordante silenzio in Consiglio Comunale.

Quindi, magari, cominciare a rendersi conto di chi si è e quali sono le competenze che, non la Maggioranza di Gavirate, ma le leggi dello Stato attribuiscono alle opposizioni forse sarebbe già una grande consapevolezza.

E già che siamo in argomento: verificare che il titolo di consigliere comunale non è un titolo onorifico, è che può essere usato, per non incorrere in problemi, solo ai fini istituzionali.