Luglio culturale, musica e letteratura anche per giovani

Da qualche anno, a Cuvio e in Valcuvia, luglio è sinonimo di cultura, in particolare di quella musicale. Un evento che continua dal 2010, da quando le pregevoli conoscenze musicali del maestro Adalberto Riva si sono incontrate con l’intraprendenza e abilità organizzativa della pro loco di Cuvio, dando così vita a un mese di intensi momenti di alto livello musicale e non solo.

L’associazione Momenti Musicali organizzatrice dell’evento in collaborazione con la Pro Loco Cuvio, offre per l’edizione di quest’anno ben nove appuntamenti di spettacolo e alcuni brevi corsi di approfondimento musicale e letterario che si svolgeranno a margine dell’iniziativa. Il maestro Riva, coordinatore e direttore artistico del “Luglio culturale”, ha programmato una serie di appuntamenti in cui oltre all’abilità di affermati musicisti dal notevole spessore artistico si potranno anche apprezzare, le svariate capacità dei giovani.

Grazie a questi appuntamenti si potranno anche visitare luoghi culturali e affascinanti come l’amena chiesina di S.Antonio, dove sabato 30 giugno si terrà la prima serata con il chitarrista spagnolo Antonio Dominguez e Mercoledì 4 luglio, suonerà la chitarra della giovanissima Clara Ciliberti.

Lunedì 2, concerto per soprano e organo presso un altro pregevole monumento della Valcuvia: la collegiata S.Lorenzo di Canonica. Si esibiscono Anna Maske e il maestro Adalberto Maria Riva con brani dei più validi esponenti della musica classica.

Giovedì’ 5: Musica e letteratura si incontrano. Presso il Salone Teatro Comunale di Cuvio presentazione dei libri di Annalina Molteni, “Il walser dell’ imperatore” e Anna Parish Pedeferri, “Anton DeToma – da Rima a Vienna”. Accompagna al pianoforte Adalberto Riva.

Un’altra bella dimostrazione del valore artistico dei nostri giovani sarà presentata dal Coro di clarinetti dell’Insubria.

Mercoledì 11, presso il Salone Teatro Comunale di Cuvio. Gli studenti del Liceo Musicale Manzoni di Varese, diretti dal prof. Piazzoli, suoneranno pezzi di Bach, Mozart e altri compositori di musica classica.

In questo programma non poteva mancare l’espressione musicale classica dei nostri paesi: la Banda. Sabato 14 presso la baita degli Alpini al Campaccio, incontro con la Filarmonica cuviese nell’ultracentenario “Concerto del Carmine”, serata che celebra in musica la patrona del paese. L’occasione è il anche motivo, da parte delle “Penne nere”, di commemorare il centenario della fine della prima guerra mondiale.

Il programma degli ascolti si conclude domenica 22 con il concerto “Arpeggiando per il mondo”. Giovani e validissime le ragazze che formano il duo di arpa: Elena Guarneri e Federica Suriano, saranno sempre a Cuvio, presso il Salone Teatro.

Tutti i concerti avranno inizio alle ore 21.

Gli artisti e autori che hanno intrattenuto il pubblico in queste serate sono disponibili per brevi corsi liberi a tutti di pianoforte chitarra, canto e scrittura creativa. Al termine dei corsi, sabato 7 e domenica 8 si terrà un breve saggio degli allievi partecipanti.

Per le date dei corsi, iscrizioni e informazioni più dettagliate consultare il sito: www.momentimusicali.net oppure www.cuvio.com