A Luino fai la spesa e aiuti gli animali abbandonati

Sabato 16 giugno 2018, all’interno dei 20 punti vendita aderenti, si svolgerà l’iniziativa “Dona la spesa” destinata agli Amici Speciali abbandonati. A Luino sarà attivato un punto di raccolta presso il Supermercato Coop (via Ghiringhelli 1).

Sarà possibile aderire alla raccolta alimentare consegnando i prodotti “dono” ai volontari presenti nel punto vendita che appartengono ad associazioni (tra cui canili e gattili) e a strutture del territorio da sempre impegnate nell’accudire al meglio anche gli amici a quattro zampe meno fortunati. Il ricavato dell’iniziativa verrà devoluto all’associazione Dimensione Animale.

Aiutare questi enti vuol dire sostenere famiglie o persone sole in condizioni di difficoltà. Spesso la prima rinuncia è proprio verso un animale domestico che può essere invece una preziosa compagnia per affrontare la solitudine. Per questo, anche quest’anno, Coop propone fra i suoi prodotti a marchio una linea dedicata agli animali domestici e da compagnia, e sceglie di scendere in campo per sostenere questa campagna con “Dona la spesa”.

Mantenendo fede ai propri valori condivisi, Nova Coop, attraverso i suoi Presidi Soci territoriali, coinvolge anche le associazioni animaliste nell’enorme rete di relazioni create.

L’iniziativa “Dona la spesa” Amici Speciali nel 2017 ha permesso di donare alle associazioni e ai volontari coinvolti più di 7 tonnellate di cibo.

L’elenco completo dei punti vendita aderenti è consultabile sul sito