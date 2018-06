Luino: rubò alle macchinette delle scuole, condannato a 4 mesi

All’appello della ditta Maghetti mancavano oltre 11 mila euro. Ma il ventinovenne di Luino accusato di aver rubato ai distributori della scuola è stato condannato oggi a 4 mesi di carcere per il solo furto di circa 500 euro, oggetto della decisione a seguito di rito abbreviato conclusosi di fronte al giudice Colombo del Tribunale di Varese.

Pena ridotta rispetto alla richiesta del pubblico ministero Macciani di 2 anni e 600 euro di multa.

L’imputato non era presente all’udienza nella quale sono stati ricordati sommariamente i fatti che risalgono al 12 febbraio scorso quando venne arrestato in flagranza di reato mentre stava rubando dei soldi dalla cassa del bar del liceo di Luino di via Lugano 24, dove la ditta è appaltatrice di un servizio di ristorazione.

La polizia si appostò nei pressi dell’istituto dopo aver raccolto la denuncia dell’azienda; gli agenti nascosti lo video staccare l’allarme ed entrare dopo la chiusura nel primo pomeriggio per uscire poco dopo con 500 e passa euro nella sua borsa.

Scattarono così le manette per furto aggravato: l’azienda denunciò ammanchi per circa 11mila e 700 euro euro, tutti registrati nell’ultimo mese, sebbene la condanna di oggi riguardi una cifra di venti volte inferiore. Il difensore, l’avvocato Viazzo, ha chiesto la considerazione delle attenuanti.

Oltre alla pena detentiva il giudice ha previsto 110 euro di multa e l’erogazione alla parte civile di 300 euro, oltre alla restituzione del maltolto; non sono state riconosciute le aggravanti.