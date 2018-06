Da Luino a Varsavia per salire sul podio

Bella esperienza per due atleti della Canottieri Luino che hanno partecipata a una regata sprint a Varsavia in occasione dei 140 anni di attività della Warszawskie Towarzystwo Wioślarskie.

Manuel Ippolito e Simone Pagliuca sono volati in Polonia per dare vita a un equipaggio misto con i milanesi Alessandro Pignataro e Giovanni Ippolito (Canottieri San Cristoforo), barca che ha ottenuto un prezioso terzo posto nella propria competizione, quella per atleti Junior.

Alla trasferta polacca hanno partecipato anche il vicepresidente della Canottieri Luino, Lorenzo Lissoni, e il direttore tecnico Renato Gaeta. «I ragazzi si sono allenati sulla Vistola per mettere a punto l’assetto dell’imbarcazione – ha detto Lissoni – e il giorno successivo hanno partecipato alla gara sprint, accorciata a soli 400 metri per via di un livello basso delle acque del fiume».

La gara Junior è stata vinta dall’equipaggio del club locale, che schiera anche atleti della nazionale di Polonia, ma la mista Luino-San Cristoforo si è ben destreggiata chiudendo al terzo posto, a un soffio dall’argento.