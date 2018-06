L’umanità che cambia, mostra fotografica di Ali Daryabeigi

È il titolo della mostra fotografica esposta presso il CPIA di Varese “Tullio De Mauro”, proposta da un allievo dei corsi dell’istituto, il fotografo e giornalista Ali Daryabeigi, rifugiato politico presso la CRI di Tradate.

Ali nasce in Iran dove si diploma in architettura e coltiva la passione per l’immagine fotografica e la sua capacità comunicativa.

È dall’incontro con alcuni docenti, Michele D’Errico, Clemente Tafuro, Fabiana Grasso e Chiara Gerosa in collaborazione con Mara Ravazzani, curatrice della mostra, che nasce la proposta di una mostra fotografica che esprima la necessita di interazione di ogni persona, indipendentemente dalla cultura o dalla nazionalità: «La ricerca continua di un fattore comune, quello “umano”, espresso nei ritratti e nelle immagini, ci rammentano la comune appartenenza. Ringraziamo il dirigente Roberto Caielli per averci ospitato».

La mostra sarà visitabile fino al 16 giugno, giorni feriali, dalle 9 alle 18.