Da lunedì 2 luglio iniziano le asfaltature a Besnate

Arriva luglio e partono le asfaltature a Besnate.

A partire dal giorno 2 luglio 2018 inizieranno infatti i lavori di ripristino e asfaltatura di diverse strade principali e secondarie.

Si tratta in particolare di:

• Via Magenta dal civ. 7 a intersezione con Via Marconi

• Via Jerago dal civ. 9 alla rotatoria su SP 26 esclusa in prossimità della farmacia è previsto attraversamento pedonale rialzato

• Via Carducci l’intersezione con Via Verdi e banchina in corrispondenza dello STOP

• Via M.Zocchetta tratto tra il civ. 2 e l’intersezione con SP 26

• Via Puccini dall’intersezione con Via Gallarate a salire per circa 90 mt

• Rotatoria Via Mauri Via Veneto e Via Mauri per circa 30 mt

• Via Veneto dalla rotatoria di Via Mauri fino a Via Libertà

• Via Crugnola dalla intersezione con Via Quinzano fino alla intersezione con Via Tenconi esclusa

• Via Quinzano intersezione con Via Crugnola fino a Via Arianna

• Via P.Rosa tutta la lunghezza fino a Via Magenta compresi i parcheggi in prossimità della piazza

Il primo tratto interessato dai lavori è la Via Jerago (dalla rotatoria “Geppo” fino al civico 9).

I lavori di asfaltature richiederanno ventun giorni. Per eventuali chiarimenti, cronistoria dei lavori, prego contattare l’Ufficio Settore Tecnico: Responsabile del Settore Lavori Pubblici – Comune di Besnate, oppure per quanto concerne le vie alternative di marcia, il settore viabilità Polizia Locale di Besnate (0331275870).