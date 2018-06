Lunedì nascerà il nuovo Varese Calcio

Un primo passaggio sarebbe dovuto esserci ieri di fronte al notaio, ma per una questione procedurale tutto è stato posticipato a lunedì prossimo – 4 giugno – quando a Parma verrà firmato il passaggio di proprietà del 100 per cento delle quote del Varese Calcio ad un unico imprenditore, cui seguirà nei giorni seguenti l’ulteriore divisione della Srl fra gli altri componenti della cordata.

Chi sono? «Si sveleranno al momento opportuno, ma posso dire fin d’ora che si tratta di imprenditori, anche varesini, anche stranieri che in alcuni casi hanno a che fare con la gestione di società calcistiche». A parlare è Fabrizio Berni, uomo d’affari che ha un’impresa che sta di casa in Svizzera, investito del ruolo di “commissario acquirente” per conto dell’attuale proprietà della squadra che fa capo a Paolo Basile.



«Mi sento piuttosto stanco, è stata dura, ma alla fine ce l’abbiamo fatta», spiega a Varesenews l’imprenditore, reduce da una serie di incontri con la proprietà e che è riuscito a mettere insieme una cordata di soggetti interessati alla squadra da tempo in difficoltà e che grazie a questa operazione riuscirà ad evitare il fallimento.

La società ha ora un passivo di circa 900 mila euro: si tratta di debiti verso i fornitori, coi quali è stato pattuito un concordato stragiudiziale con pagamento a stralcio della singola posizione debitoria di ciascuno dei soggetti.

Anche sul fronte degli stipendi ai calciatori, che la società conferma essere indietro di alcune mensilità, il nuovo corso che nascerà dalle carte di lunedì sembra promettere un cambio di passo.

I tifosi sperano in una nuova era anche a fronte dell’insostenibilità emotiva che il quarto fallimento di questo club comporterebbe in quanti credono ancora nei colori biancorossi, solo pochi anni fa in grado di solcare i campi del campionato cadetto. Ora il popolo biancorosso torna ad incrociare le dita per uscire dal baratro.