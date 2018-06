Una lunga estate tra cinema, teatro e musica

Sarà un’estate ricca di eventi quella che attende Varese sotto la tensostruttura dei Giardini Estensi e non solo. Le iniziative si articolano tra proiezioni cinematografiche, teatro, musica con grandi conferme e nuove proposte e il coinvolgimento di numerose associazioni.

Il calendario si apre giovedì 21 giugno con la serata evento Saxofonista realizzata con la collaborazione della Sax Accademy: musicisti dai sei anni in sù si esibiranno sul palco alle ore 18,00 mentre alle 21,45 ci sarà la prima proiezione di Esterno Notte organizzata da Filmstudio90, giunto alla 31esima edizione, che quest’anno conta oltre 40 appuntamenti con i film migliori della stagione e prime assolute.

Le proiezioni cinematografiche si divideranno tra Varese, Casciago, Gazzada, Castiglione Olona, Induno Olona, Carnago, Vedano Olona e Viggiù.

Venerdì 6 luglio Marina De Juli porta in scena lo spettacolo musicale/teatrale dal titolo “…per ora rimando il suicidio” omaggio a Fo, Iannacci e Gaber. Un racconto che attraversa l’Italia dal Dopoguerra fino agli anni Ottanta, dalla semplice società agricola alla modernità. Un evento che vuole anticipare il progetto volto al ricordo doveroso di Dario Fo e ai suoi luoghi.

Varese Gospel Festival, ormai una tradizione nell’estate varesina, torna dal 20 al 22 luglio con una programmazione ricca di concerti di cori gospel italiani e stranieri, aperti al molo di Biandronno con un concerto strumentale. Il Festival sarà anticipato domenica 15 luglio nel Santuario di Santa Maria del Monte con una messa Gospel alle 11,00.

Non mancano le iniziative solidali: giovedì 12 luglio Medici con l’Africa promuove il concerto dei Gammatrio, il cui ricavato sarà destinato a un ospedale in Tanzania che si occupa di donne in stato di gravidanza e dei loro bambini.

L’estate Rock porta il nome di Black&Blu Festival che si dividerà in diversi comuni della provincia con una serata evento il 28 luglio a Varese.

La lunga estate varesina si chiude venerdì 31 luglio con l’evento speciale che porta nella città giardino La Gazza ladra di Gioacchino Rossoni per la regia di Gabriele Salvatores e la direzione di Riccardo Chailly, andata in scena al Teatro La Scala di Milano. Tra i protagonisti la varesina Francesca Alberti nel ruolo della gazza.