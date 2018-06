Il M5s organizza una giornata dedicata all’ambiente alla Schiranna

Un’intera giornata dedicata all’ambiente organizzata dal Movimento 5 Stelle alla Schiranna. Roberto Cenci, neo eletto consigliere regionale, sta tirando le fila dell’organizzazione per l’appuntamento di domenica 10 giugno al lido della Schiranna.

«Sarà una giornata – spiega Cenci – dedicata a tutte le tematiche ambientali alla quale parteciperanno dieci associazioni per dare vita ad informazione e dibattito su aria, acqua, rifiuti, inceneritori e tutti i problemi ancora aperti su questi fronti».

La giornata durerà dalle 10 fino a sera con i banchetti della associazioni, i gruppi M5s da tutta la provincia e i Parlamentari Gianluigi Paragone e Niccolò Invidia.

Il consigliere Cenci, da parte sua, presenterà i suoi lavori di approfondimento sul tema dell’inquinamento del Lago di Varese che ha appena condensato in un’interpellanza che ha presentato al Consiglio Regionale.

«La giornata di domenica – spiega Cenci – l’abbiamo organizzata pensando alla giornata internazionale dell’Ambiente che è appena passata. L’appuntamento sarà proprio sulle rive del nostro Lago che ormai da troppo tempo porta i segni dell’inquinamento, tanto che i cartelli con il divieto di balneazione sono ormai arrugginiti e piegati dall’acqua».

L’interpellanza depositata da Cenci contiene la cronistoria dei “guai” del Lago di Varese e le iniziative per la sua sanificazione: «la situazione del nostro lago e critica da tempo: è stato uno dei primi grandi laghi d’Italia a soffrire di eutrofizzazione. Oggi sappiamo che per invertire la rotta bisogna limitare le immissioni di fosforo che arrivano dall’esterno sistemando i collettori, far ripartire il prelievo ipolimnico per la pulizia delle acque sul fondale e inertizzare i sedimenti carichi di fosforo. Voglio spiegare tutto questo in Consiglio e portarlo alla sua attenzione».