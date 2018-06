M5s in Regione chiede il taglio dei vitalizi

Il Movimento 5 Stelle Lombardia ha depositato una proposta di legge per il taglio dei vitalizi dei consiglieri regionali (Modifiche alla legge regionale 1 ottobre 2014, n. 25 Interventi per la riduzione dei costi della politica, il contenimento della spesa pubblica e la tutela delle finanze regionali. Modifica della normativa sull’assegno vitalizio).

Dario Violi, consigliere regionale del M5S Lombardia e primo firmatario del progetto, spiega: “Cinque anni fa abbiamo chiesto e ottenuto un taglio netto dei vitalizi regionali con un risparmio di migliaia di euro a legislatura. La legge approvata avrà effetto fino al 31 dicembre di quest’anno. Proprio per questo abbiamo depositato un nuovo provvedimento per continuare a restituire quel denaro alle casse regionali perché sia speso nell’interesse dei cittadini. L’obiettivo è approvare questa proposta entro la fine dell’anno. In Parlamento il nostro presidente della Camera Roberto Fico ha iniziato l’iter che porterà al taglio di privilegi fuori da ogni realtà, anche la Lombardia si deve dare una mossa”.