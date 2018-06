“Ma quando tolgono il tricolore?”

Riportiamo la lettera aperta rivolta da Mattia Colombo che siede in commissione Bilancio in rappresentanza del gruppo misto, alla giunta Galimberti

Egregio direttore,

Il 23 aprile scorso, al posto dell’altrettanto beneamata bandiera di San Giorgio, simbolo della Lombardia, è stato issato sul pennone della Torre Civica di Varese il Tricolore.

L’impegno della Giunta, riportato fedelmente su tutti i media locali, era di lasciare il Tricolore fino al 2 giugno, per accompagnare le ricorrenze nazionali dal 25 aprile fino alla Festa della Repubblica Italiana. Sono consapevole che ci sono altri problemi più urgenti in questa Città sempre più ingessata, dal sociale, alla sicurezza, alle buche, al degrado, al recupero dell’evasione, ai grandi progetti annunciati che non partono, ecc. Come sono, almeno in parte, imbarazzato a chiedere di ammainare il Tricolore…

Gli impegni però vanno rispettati, magari issando i tre vessilli: quello di Varese a coda di rondine, quello di San Giorgio della Lombardia e il Tricolore repubblicano. Comprendo che forse sia chiedere troppo a questa Amministrazione pro-tempore, che magari sosterrà l’obbligo di indire una gara, ma la “bandiera bianca”, come opposizione extra consiliare (spesso la più critica e vivace), almeno io non la voglio alzare di certo. Mai.

Cordialità

Mattia Colombo