Maccagno Lake festival 2018, cambio di programma per il primo appuntamento

Fino a pochi giorni fa, il programma del concerto inaugurale della nuova stagione (la seconda) del “Maccagno Lake Festival”, doveva essere un altro. Poi qualcosa è andato storto, ma gli organizzatori non si sono persi d’animo e hanno messo a punto un nuovo programma.

In luogo del programmato “Arie d’opera e…” con il mezzosoprano Dionisia di Vico, sabato 30 giugno alle ore 21 nell’Auditorium “Città di Maccagno” si esibirà il trio “Stadler” per clarinetti e corni di bassetto, composto da Fausto Saredi, Luca Medici e Odelio Grechi.

A volte, soprattutto in campo artistico, gli imprevisti sono dietro l’angolo: i cantanti ne sanno qualcosa, visto che la loro voce può tradirli da un momento all’altro. E lo sapeva bene anche Mozart, che, lavorando con i cantanti da impiegare nelle sue splendide opere liriche, ogni tanto si dilettava e si distraeva (con ottimi risultati) a comporre piccoli capolavori di musica da camera, tanto per non avere a che fare con i cantanti stessi.

L’attrazione di Mozart verso il clarinetto gli ha permesso di comporre musiche magiche e stupende: il Concerto K622 per clarinetto e orchestra non ha eguali e ogni clarinettista sogna di suonarlo. Esistono però altre pagine splendide di questo autore per questo strumento. Il corno di bassetto è un clarinetto, usatissimo all’epoca, poi caduto nel

dimenticatoio per poi ritornare in auge nel ‘900 sino ai giorni nostri.

L’ingresso è gratuito.