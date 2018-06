A Macugnaga sulle tracce del popolo delle montagna

La Fiera di San Bernardo, giunta alla sua XXXII edizione, come ogni anno si svolgerà a Macugnaga il primo fine settimana di luglio 6, 7, 8 luglio 2018.

Nata con l’intento di far rinascere l’antica Fiera che si svolgeva già in epoca medioevale, la Fiera di San Bernardo richiama ogni anno un numero sempre maggiore di artigiani delle Alpi che espongono i loro prodotti dando dimostrazione delle diverse tecniche di lavorazione.

L’atmosfera che si crea durante le giornate della Fiera non è molto diversa da quella che vivevano i Walser di allora, quando frequentare fiere o mercati stagionali, era una forma evoluta di scambio, adottata per procurarsi il denaro necessario per acquisire nuove terre o diritti d’alpe, oppure quei beni che i Walser non erano in grado di produrre a quelle altitudini, come sale, attrezzi, tessuti, vino.

Durante i giorni della Fiera, a Macugnaga, si svolge un Convegno di Studi con dibattito che ha come argomento la montagna. Il tema di quest’anno sarà il Ripopolamento della montagna tra scelte di vita e opportunità di sviluppo, nel rispetto e secondo l’insegnamento della cultura Walser. Riconvertire i punti di forza del vivere “in alto”, del vivere in luoghi aspri ma affascinanti e liberi e di trovare nuove prospettive per i giovani che vogliano raccogliere oggi la sfida del vivere “in montagna e di montagna” attualizzando il sapere dei Walser.

Insegna di San Bernardo

Ogni anno, durante la manifestazione, viene conferita l’Insegna di San Bernardo, riconoscimento destinato a personaggi o enti (tra cui le figure di Riccardo Cassin, Kurt Diemberger, Annibale Salsa, Reinhold Messner) che si distinguono per la loro passione e per il loro impegno rivolto alla montagna in tutti i suoi aspetti.

Quest’anno l’Insegna di San Bernardo sarà conferita a Fausto De Stefani, alpinista, ambientalista e fotografo naturalista che si è distinto per varie iniziative umanitarie in Nepal.

Per ulteriori informazioni

www.macugnaga-monterosa.it

segreteria@fieradisanbernardo.it