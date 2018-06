Il made in Italy va in tv su Food Network: in cucina c’è lo chef varesino Roberto Valbuzzi

Un programma tutto nuovo, col cibo al centro e il tocco in cucina dello chef varesino Roberto Valbuzzi.

“Sound of Italy” andrà in scena prossimamente su Food Network, canale 33 del digitale terrestre: Valbuzzi, chef varesino classe 1989, figlio dei gestori del Crotto Valtellina di Malnate, volto noto della tv grazie alla partecipazione a vari programmi su Rai, Mediaset e Sky, girerà l’Italia e il mondo visitando il territorio di origine dei vari prodotti, per poi fare la valigia e cucinare una vera cena italiana in casa di una famiglia straniera.

Entusiasta della nuova avventura “made in Varese”, oltre che “made in Italy”, è Marco Colombo, presidente Aime Agroalimentare: «Sapete quanto mi batto a favore dei nostri prodotti, delle eccellenze nazionali, ma a volte non è sufficiente, o per lo meno non incisivo, perché raggiungere i consumatori del mondo non è facile con la mia “fionda” – commenta -. Oggi un nostro vero prodotto del made in Italy, Roberto Valbuzzi, è diventato testimonial e protagonista in un format televisivo che tocca decine, anzi centinaia, di milioni di telespettatori in tutto il mondo. Il nome è proprio “THE SOUND OF ITALY”, io ne sono felice perché ho trovato un giovane alleato che non divulga solo mediaticamente le nostre prelibatezze, ma le mette in pratica, anzi in padella direttamente. Grazie a Roberto per il suo costante impegno, frutto di un serio ed enorme lavoro e grazie a Discovery e Food Network per la fantastica trasmissione, che mette in risalto le nostre peculiarità».

The Sound of Italy è una missione sul campo, che vede protagonista uno chef italiano doc, Roberto Valbuzzi appunto. Ecco cosa scrive Food Network per presentare il nuovo programma, prossimamente in onda: