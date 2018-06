Magnoni sempre più leader del tricolore GT4

Ci sono due piloti varesini in lotta per il campionato italiano di vetture gran turismo su pista (CIGT), per quanto riguarda la classe GT4, il livello di ingresso nelle categorie che valgono i titoli tricolori.

A mantenere la vetta del campionato, dopo la tappa di Misano Adriatico, c’è sempre più saldamente Luca Magnoni che ha vinto entrambe le gare in programma in Romagna – in coppia con Matteo Cressoni – e ha allungato nella generale sull’altro varesino, Alessandro Marchetti, che sta proseguendo la stagione in abitacolo con il finlandese Henri Kauppi.

Sia Magnoni sia Marchetti sono al volante di una Ginetta G55, piccola ma brillante vettura britannica gestita dal team “Nova Race”, struttura attualmente basata a Correggio ma prossima a trasferirsi proprio nel Varesotto. Il prossimo appuntamento tricolore è previsto a metà luglio sulla pista toscana del Mugello.