“Contro il malaffare a tutela della concorrenza con rigore ed equità”

Lotta all’evasione, alla criminalità e alla corruzione. Nel giorno del 244° Anniversario della Fondazione del Corpo della Guardia di Finanza anche i militari di Varese hanno fatto il punto sull’ultimo anno e mezzo di attività durante il quale, tra i tanti risultati raggiunti, sono stati scoperti ben 130 evasori totali.

La cerimonia è stata ospitata nella sala Campiotti della Camera di Commercio di Varese e tenuta, nel giorno del suo commiato dal comando varesino, dal comandante provinciale Francesco Vitale (nel pomeriggio il passaggio del testimone al nuovo incaricato Marco Lainati).

Alla cerimonia hanno partecipato le massime autorità civili, militari e religiose della Provincia: il Vice Prefetto reggente, il Vicario Episcopale, il Presidente della Regione Lombardia, i rappresentanti della Magistratura di Varese e Busto Arsizio, i vertici delle altre Forze di Polizia, il Direttore dell’Agenzia delle Entrate, il Direttore dell’Agenzia delle Dogane, i Sindaci, i rappresentanti delle Associazioni Combattentistiche e d’Arma, dell’Associazione Nazionale Finanzieri d’Italia, delle Associazioni di categoria, familiari e cittadini.

Il discorso del comandante Francesco Vitale

Anche per il 2018 è confermato l’impegno della Guardia di Finanza nella lotta ai fenomeni di criminalità economico-finanziaria più diffusi e dannosi per il sistema economico nazionale.

Tutti i numeri dell’ultimo anno e mezzo della Guardia di finanza:

LOTTA ALL’EVASIONE, ALL’ELUSIONE E ALLE FRODI FISCALI

SCOPERTI 130 EVASORI TOTALI;

DENUNCIATI 310 SOGGETTI PER REATI FISCALI;

PROPOSTE DI SEQUESTRO PER REATI FISCALI PER OLTRE 123 MILIONI DI EURO;

SOMMERSO D’AZIENDA: SCOPERTA EVASIONE ALL’I.V.A. PER 800 MILIONI DI EURO;

VERBALIZZATI 73 DATORI DI LAVORO PER AVER IMPIEGATO 695 LAVORATORI IN NERO O IRREGOLARI;

SEQUESTRATE OLTRE 3 TONNELLATE DI PRODOTTI ENERGETICI OGGETTO DI FRODE.

CONTRASTO AGLI ILLECITI NEL SETTORE DELLA TUTELA DELLA SPESA PUBBLICA

ACCERTATI DANNI ERARIALI PER 98 MILIONI DI EURO;

ACCERTATE FRODI PER OLTRE 92 MILIONI DI EURO NELL’AMBITO DEL CONTRASTO ALLE INDEBITE PERCEZIONI DI FINANZIAMENTI NAZIONALI E COMUNITARI;

SEGNALATI 325 SOGGETTI IN MATERIA DI FRODI ALLA SPESA PUBBLICA.

LOTTA ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA ED ECONOMICO-FINANZIARIA

29 SOGGETTI DENUNCIATI A SEGUITO DI CONTROLLI NEI CONFRONTI DI COMPRO ORO, MONEY-TRANSFER E DISTRIBUTORI DEI SERVIZI DI GIOCO;

INDIVIDUATI PATRIMONI ILLECITI E AZIENDE RICONDUCIBILI ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA PER OLTRE 22 MILIONI DI EURO;

TOLTI DAL MERCATO ILLEGALE OLTRE 2,4 MILIONI DI PRODOTTI CONTRAFFATTI E IRREGOLARI;

ESEGUITI 3.707 CONTROLLI VALUTARI E INTERCETTATI TITOLI E VALUTA PER 74 MILIONI DI EURO.

CONTROLLO DEL TERRITORIO E CONTRASTO AI TRAFFICI ILLECITI

SEQUESTRATE 1.142 KG. DI SOSTANZE STUPEFACENTI;

ARRESTATI 70 NARCOTRAFFICANTI.