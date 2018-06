Malnate, l’estate 2018 è ricca

Malnate è pronta ad accogliere la bella stagione con un ricco palinsesto di eventi capaci di soddisfare una vasta platea dagli interessi più svariati.

Il cartellone che stimolerà le serate estive malnatesi è frutto della collaborazione tra l’Amministrazione e le realtà locali.

Sarà un’estate viva, con tante cose da fare, da vedere ed ascoltare per chi resta in città!

Potrete scaricare la locandina per non perdervi nessuno degli appuntamenti in programma