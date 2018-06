Malore fatale per il commercialista Giorgio Silva

Un malore improvviso mentre stava pedalando lungo la ciclabile della Valmarchirolo. Così è morto Giorgio Silva, 73 anni, noto commercialista residente a Varese e ma svolgeva la sua attività a Milano nello studio legale-tributario Biscozzi-Nobili di Milano.

Era originario di Samarate.

L’uomo stava effettuando un’escursione con la moglie quando ha accusato il malore a Cadegliano Viconago ed è caduto a terra.

L’allarme è stato immediato: all’arrivo dei soccorritori le sue condizioni apparivano già estremamente gravi. Sul posto è arrivato anche l’elisoccorso che si è alzato da Bergamo.

Ma per il commercialista non c’è stato nulla da fare. Probabilmente un in fatto ha fermato il suo cuore.